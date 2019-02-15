Boomstarter запускает глобальную краудфандинговую платформу на блокчейне

Краудфандинговая платформа Boomstarter объявила о запуске 15 февраля 2019 г. международного сервиса Boomstarter.network, работающий на блокчейне и включающий технологию облачного майнинга. Это позволит преодолеть серьезные ограничения, существующие на крупнейших мировых краудфандинговых площадках, и сделает краудфандинг более доступным по всему миру.

На Boomstarter.network стартапы получат средства напрямую от тех, кто решил их поддержать. Благодаря технологии блокчейн платформа будет работать независимо от традиционных для индустрии краудфандинга посредников: банков и платежных систем. Именно они устанавливают правила, которые ограничивают развивающимся странам доступ к глобальным площадкам коллективного финансирования. Кроме того, правила банков создают неудобства стартапам при выводе собранных средств.

На первом этапе работы платформа Boomstarter.network не будет взимать плату за размещение и запуск новых проектов.

На Boomstarter.network не будет искусственных ограничений по странам, стартапы из которых могут участвовать. Теперь доступ к возможностям коллективного финансирования получат предприниматели из любой страны. Дело в том, что на крупнейших краудфандинговых платформах сейчас существуют географические ограничения, не позволяющие запускать свои кампании стартапам из большинства развивающихся стран. Например, одна из самых известных площадок, Kickstarter, разрешает участвовать только стартапам из 22 развитых, индустриализованных стран.

Еще одна проблема для всей отрасли краудфандинга, которую решает Boomstarter.network, это долгий вывод собранных средств. Сейчас стартапы вынуждены ждать неделями, пока смогут начать пользоваться деньгами, которые они получили от своих спонсоров. Почти всегда эта проблема возникает из-за правил посредников -- банков и платежных систем, на которые полагаются платформы. Boomstarter.network исключает из цепочки посредников, и благодаря переводам на блокчейне стартапы смогут оперативно получить доступ к собранным средствам: в течение минут, а не недель.

Внедрение блокчейна на краудфандинговой платформе позволяет обезопасить стартапы и покупателей. Если компания, продающая предзаказы на будущий продукт, на этапе идеи не собирает запланированную сумму, чтобы начать производство этого продукта, то собранные средства автоматически возвращаются всем, кто их перечислил. Это происходит благодаря использованию смарт-контрактов на блокчейне: это компьютерные алгоритмы, которые гарантированно выполняют заранее заложенные в них условия договора. В случае успешных сборов стартап получает доступ к средствам без неожиданных препятствий в виде долгих проверок, которые периодически проводят банки.

Создавая передовую технологическую экосистему, Boomstarter.network внедряет в краудфандинг инструменты облачного майнинга. Это возможность генерировать криптовалюты даже на домашних компьютерах в пользу любого стартапа на платформе. Таким образом сообщество, сложившееся вокруг стартапа, может помочь ему в сборе средств, фактически не тратя собственные деньги. В традиционном краудфандинге необходимость потратить даже небольшие наличные средства зачастую становится препятствием и сдерживает участие даже тех, кому нравится проект.

Коллективный майнинг на Boomstarter.network это и способ получить дополнительные средства в рамках краудфандинговой кампании, и элемент геймификации, который поможет стартапу создавать и мотивировать свое сообщество. Часть криптовалюты, которую пользователь генерирует, он может оставить себе.