Компания «Айти» уладила финансовый спор с арендодателем своего офиса

Как выяснил CNews, компании «Айти» удалось уладить все разногласия с владельцами арендуемого компанией офиса в Москве на улице Ленинская слобода — в бизнес-центре «Омега плаза». «Айти» погасила задолженность по арендной плате за пользование офисными помещениями общей площадью 6,3 тыс. кв. м в размере 45,5 млн руб. и согласилась выплатить неустойку в размере 6,5 млн руб.

Примирение сторон произошло в ходе судебного разбирательства, которое в конце августа 2018 г. инициировали представители арендодателя — управляющая компания «Эверест эссет менеджмент», осуществляющая доверительное управление комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Омега плаза».

В своем иске заявители требовали взыскать с «Айти» вышеупомянутую задолженность по договору аренды, неустойку в размере 19,8 млн руб., а также расторгнуть с компанией договор аренды и выселить ее из офиса, который она занимала как минимум с апреля 2012 г.

«В процессе судебного заседания представителями истца и ответчика заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, подписанное обеими сторонами», — говорится в документах Арбитражного суда Москвы. Отметим, что сумма неустойки в соглашении была уменьшена примерно в три раза.

Гендиректор «Управляющей компании Айти» Игорь Касимов в разговоре с CNews сообщил, что задолженность перед арендодателями была примерно за один квартал года. Накопилась она за время ведения переговоров по условиям аренды. «Спор закрыли, задолженность нами погашена», — подытожил топ-менеджер.