«МайТэк» представила отчет модификаций для Directum

«МайТэк» представила новый отчет для разработчиков Directum, который позволяет увидеть все модификации по системе в любом временном разрезе с момента ее существования в организации.

Зачастую разработчику заказчика необходимо получить полную отчетность по проведенным в системе Directum изменениям. Однако если документ не был заполнен вручную с самого начала, то поднять информацию о том, кто и что дорабатывал, бывает достаточно сложно. Действующий фильтр «Экспорт разработки» охватывает картину изменений не полностью: он позволяет получить лишь часть информации по отдельному пользователю. Решить вопрос взялась компания «МайТэк». Разработчики представили новый отчет − «Журнал выполненных модификаций».

Данный отчет формирует Excel-таблицу с данными в автоматическом режиме. При запуске отчета запрашиваются период, в который менялась разработка и список пользователей, чьи изменения нужно отследить.

В отличие от «Экспорта разработки» в диалоговом окне можно выбрать несколько пользователей. В конечную таблицу попадают тип, имя и заголовок элемента разработки, дата последнего изменения, ФИО пользователя, внесшего эти изменения. Помимо данных об элементах разработки в отчет так же попадает информация об изменениях типовых маршрутов, мастеров действий, видов документов, ролей, групп пользователей, форматов номеров документов и записей справочника, документов вида «Шаблон электронного документа» и «Макет».

Воспользоваться новинкой можно бесплатно для всех версий системы, начиная с Directum 5.3.