Банк «Открытие» развивает электронную коммерцию на финансовых рынках

Банк «Открытие» объявил о старте направления электронной коммерции на финансовых рынках. Первым шагом в развитии нового направления стал запуск платформы OPEN TRADE, позволяющей клиентам заключать сделки «в один клик» со всеми свободно-конвертируемыми валютами и с любой датой расчетов. Сделки рассчитываются по внутреннему курсу банка, который напрямую зависит от рыночных котировок. Технология встроенной ЭЦП обеспечивает высокую безопасность операций, т.к. сделки считаются подписанными аналогом собственноручной подписи.

Продукт предназначен для средних и крупных корпоративных клиентов, а также банков и финансовых институтов. OPEN TRADE позволяет пользователям получить доступ к рыночной ликвидности: автоматизированное торговое ядро аккумулирует финансовые потоки с торговых площадок, межбанковского рынка и международных центров ликвидности. Доступ к продуктам и ликвидности осуществляется в рамках заранее согласованных лимитов и договорных отношений с каждым клиентом.

«Мы планируем увеличить обороты по конверсионным операциям и операциям хеджирования финансовых рисков через электронные каналы продаж на 60% к концу 2019 года. Спрос крупных корпоративных клиентов на качественные и удобные онлайн-сервисы растет, поэтому развитие электронной коммерции является нашим приоритетным направлением», – отметил Владимир Омельченко, вице-президент, руководитель управления валютных и процентных рынков банка «Открытие».