Российское приложение SAPFIR подключит квартиры к искусственному интеллекту

Пермская компания «Юникорн» разработала приложение SAPFIR, которое изучает привычки хозяев и управляет устройствами и сценариями в умных квартирах. Приложение привязано к линейке умных устройств SAPFIR. Их особенностью стал искусственный интеллект, внедренный в каждое устройство и управляемый с помощью приложения.

Линейка устройств SAPFIR представлена мультисенсором, контролирующим и автоматически поддерживающим различные параметры в квартире, термостатом, позволяющим сэкономить на услугах ЖКХ, датчиком протечки, а также диммером, управляющим освещением, и рядом других устройств. Также к SAPFIR можно подключить другую технику.

Искусственный интеллект SAPFIR изучает поведение владельцев и адаптирует под него работу всех доступных устройств. Например, определив примерное время возвращения хозяев домой, умная квартира сама может запускать определенные сценарии – включать свет, устанавливать оптимальную температуру, включать любимую музыку и т.д.

Приложение SAPFIR доступно для мобильных устройств на базе Apple iOS и Google Android и распространяется на бесплатной основе.