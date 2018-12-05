Альфа-банк вывел основные кассовые операции клиентов-юрлиц в банкоматную сеть

Альфа-банк реализовал уникальное для российского рынка решение – при снятии наличных по корпоративной карте банка клиент может одновременно получить в банкомате документы, необходимые для его первичной отчетности, а именно чек с указанием цели использования наличных денежных средств. Посещение банковской кассы, в которой ранее клиент получал данные документы, теперь не требуется.

Услуга доступна во всех банкоматах Альфа-банка – это 3,753 тыс. устройств по всей России.

Согласно требованиям законодательства, при работе с наличными денежными средствами юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны указывать источник получения средств (при внесении наличных на счет) и цель их использования (при выдаче наличных в банкомате). Каждую операцию компания или ИП должны отразить в первичной отчетности, предоставляемой в ФНС и другие надзорные органы, подтвердив соответствующим кассовым документом.

Для снятия наличных в банкоматах Банка клиенты могут использовать корпоративные карты «Альфа-cash ультра», «Альфа-cash лайф», «Альфа-cash персона».

Комиссии за снятие в банкоматах наличных и лимиты на снятие по корпоративным картам зависят от условий пакета услуг, выбранного клиентом.

Ранее, в ноябре 2017 г., Альфа-банк предложил клиентам-юрлицам и индивидуальным предпринимателям сервис по внесению наличной выручки на расчетный счет через банкомат с получением необходимых документов.

Таким образом, банк вывел в банкоматную сеть наиболее востребованные клиентами типы кассовых операций (на внесение и снятие наличных средств приходится около 90% всех кассовых операций).

В Альфа-банке обслуживается более 400 тыс. клиентов-юрлиц и ИП.

«Наша задача – предоставить клиентам технологичные решения для всех операций, включая такую консервативную, зарегулированную область, как кассовое обслуживание юрлиц. Теперь нашим клиентам круглосуточно доступны все основные кассовые операции и кассовые документы. Предпринимателям не понадобится заранее заказывать наличные средства и тратить время на поездку в отделение банка, все можно сделать через банкомат, – сказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-банка Ирина Пономарева. – Мы ожидаем, что минимум половина клиентов предпочтет новый сервис, что разгрузит работу касс и позволит банку сократить операционные расходы».