Joom будет доставлять товары по России за пять дней

Международный онлайн маркетплейс Joom начинает доставлять в Россию все заказанные товары с помощью собственной логистической компании Joom Logistics. Это решение позволит сократить среднее время доставки заказов в крупные российские города с теперешних двадцати до пяти-десяти дней.

Подобное сокращение сроков доставки станет возможным благодаря оптимизации логистических процессов и уникальной системе контроля доставок. В частности, отслеживание посылок в онлайн-режиме позволит предотвратить задержки и еще больше сократить процент недоставленных заказов.

Новые решения Joom Logistics также упрощают работу российской почтовой службы, осуществляющей доставку заказов Joom внутри страны. Одно из таких нововведений – предварительная сортировка посылок по регионам отправления, которую осуществляет Joom Logistics еще до отправки в Россию.

«Мы всегда ставим интересы покупателя на первое место, и сокращение сроков доставки – это один из основополагающих факторов успеха Joom. В течение последнего года мы проводили тщательную работу по анализу всей логистической цепочки доставки заказа от производителя в Китае до получателя в России, выявили все слабые места и критические точки и разработали решения по их оптимизации, — сказал Дмитрий Чернышев, исполнительный директор Joom Logistics. —

При внедрении системы онлайн-контроля доставки мы также учли опыт других крупных игроков рынка и активно движемся к 100% переводу всех доставок по России на собственную компанию».

В ближайшей перспективе Joom также намерен оптимизировать процесс доставки в регионы за счет отправления предсортированных посылок напрямую в региональные центры без использования московских хабов.

Компания Joom Logistics была зарегистрирована в Китае в начале 2018 года и уже активно работает в России: сейчас через компанию в страну доставляется более половины заказов, оформленных на маркетплейсе Joom.