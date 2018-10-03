VIST Robotics представила беспилотный погрузчик БелАЗ

Компания VIST Robotics закончила работы над погрузочно-разгрузочным комплексом БелАЗ, работающим в автономном и дистанционно управляемом режимах, сообщается в пресс-релизе компании.

Карьерные самосвалы могут совершать перевозку горной массы в режиме «челнока», не совершая разворотов при погрузке и разгрузке. Алгоритмы и ПО, разработанные специалистами VIST Robotics, позволяют существенно экономить время на подобных операциях.

Такая концепция движения была показана во время демонстрации работы роботизированного погрузочного комплекса, на полигоне БелАЗ. Комплекс состоит из карьерного погрузчика БелАЗ -78250 и карьерного самосвала БелАЗ - 7513R.

«Интеллектуальный карьер» – разработки ВИСТ Групп. Во время демонстрации, которая проводилась в рамках юбилейных мероприятий завода БелАЗ, погрузкой 130-ти тонного самосвала управлял оператор со специализированного рабочего места оператора, в соответствие с технологией «Интеллектуальный карьер», где автономное движение дополняется дистанционным управлением погрузкой.

В дальнейшем планируется максимально автоматизировать и погрузочные работы. Погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определять порядок действий, соотносить свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся фактически к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись одним оператором на 3-5 роботизированных погрузчиков.