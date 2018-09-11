К началу учебного года: скидка 35% на программы Abbyy
Abbyy объявила сезон скидок на свои программы. Специально к началу учебного года скидка 35% установлена на популярные продукты Abbyy, включая Abbyy FineReader 14, Abbyy PDF Transformer+, Abbyy Business Card Reader и словари Abbyy Lingvo.
Abbyy FineRader 14 Standard обойдется в 4544 руб. вместо 6990 руб. (-35%).
Abbyy PDF Transformer+ обойдется в 3894 руб. вместо 5990 руб. (-35%).
Abbyy Business Card Reader обойдется в 1365 руб. вместо 2100 руб. (-35%).
Abbyy Lingvo x6 Английская версия обойдется в 1554 руб. вместо 2390 руб. (-35%).
Abbyy Lingvo x6 Европейская версия обойдется в 3309 руб. вместо 5090 руб. (-35%).
Abbyy Lingvo x6 Многоязычная версия обойдется в 5584 руб. вместо 8590 руб. (-35%).
Действие программы скидок на продукты Abbyy продлится до 19 сентября.