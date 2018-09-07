Fortinet собирает специалистов по кибербезопасности

Более 500 специалистов и экспертов в области ИТ и информационной безопасности соберутся 20 сентября для участия в ежегодном мероприятии Fortinet Security Day 2018.

В программе конференции заявлены: самые свежие новости от компании Fortinet; обсуждение тенденций развития рынка ИБ в России и за рубежом; тестирование решений в режиме реального времени в демозоне; уникальная атмосфера и неформальное общение; розыгрыш подарков и призов.

О современных трендах в отрасли расскажут вице-президенты Fortinet – Joe Sarno и Filippo Cassini. Symon Bryden, эксперт из Центра противодействия угрозам FortiGuard, поделится новостями о том, как крупнейший производитель решений по обеспечению сетевой безопасности обрабатывает колоссальные объёмы информации с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта.

В рамках Fortinet Security Day 2018 будет рассказано о построении систем защиты в территориально-распределённых сетях и центров реагирования на инциденты с использованием решения FortiSIEM, об интеграции систем безопасности с сетевой инфраструктурой, об эволюции продуктов и механизмов адаптивной защиты при работе с постоянно возрастающим количеством информации. Также на повестке дня актуальные вопросы получения максимальной эффективности от систем безопасности в рамках ограниченных бюджетов.

На конференции будет представлен многофункциональный программно-аппаратный комплекс «Граница», производимый в РФ компанией НИЦ по лицензии Fortinet и объединяющий российскую криптографию с передовыми решениями Fortinet.

Участники конференции познакомятся с новой технологией: уникальное использование МСЭ FortiGate 1500D в составе платформы с непосредственным жидкостным охлаждением Liquid Cube.

Ежегодное мероприятие Fortinet Security Day 2018 пройдет 20 сентября на площадке Crystal Ballroom по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21, стр. 2 (башня Око). Заявку можно подать по адресу https://secure.fortinet.com/SecurityDayRussia2018