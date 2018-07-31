«Яндекс» запустил бесплатный сервис для создания форм обратной связи и опросов

«Яндекс» запустил бесплатный сервис «Яндекс.Формы». С его помощью можно без навыков в разработке создать форму для проведения опроса, сбора обратной связи, заявок от клиентов и других данных.

Форма конструируется из готовых блоков, в которые остается добавить текст. Вопросы в форме могут быть самые разные, например, с полем для ввода текста, несколькими вариантами ответа, шкалой оценки или выпадающим списком. Есть возможность показывать человеку разные вопросы в зависимости от того, как он ответил на предыдущие. После создания формы можно дать респондентам ссылку на нее или получить готовый код, чтобы встроить на сайт.

Ответы будут собираться в таблице, из которой легко получить нужную информацию. Их также можно отправить на почту, чтобы не пропустить ничего важного – например, новую заявку от клиента или жалобу на продукт. Кроме того, формы интегрированы с «Яндекс.Трекером» – системой для организации работы в компании. Для ответов каждого респондента «Трекер» может создавать задачу, автоматически назначать ответственного и срок рассмотрения. Если компания пользуется общей базой документов «Вики», есть возможность собирать ответы там – на отдельной странице.

«Яндекс.Формы», как и «Трекер» с «Вики», входят в комплекс сервисов для совместной работы «Яндекс.Коннект». Также в него включаются почта для домена, «Диск», мессенджер «Ямб» и адресная книга, отражающая структуру организации. С ноября 2017 г. «Формы» работали в тестовом режиме.