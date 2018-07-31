В «Москвариуме» будут распознавать посетителей по лицу

VisionLabs запускает с 1 августа систему распознавания лиц на базе платформы VisionLabs LUNA в Московском океанариуме на ВДНХ. Платформа позволит в реальном времени распознавать поток посетителей «Москвариума» и на основе видеоаналитики получать оперативную статистику о посещаемости, демографическом срезе аудитории и проводить интерактивную коммуникацию с посетителями.

Камеры системы распознавания установлены в нескольких зонах: на входе, на кассах и непосредственно в основном зале в зоне аквариумов. Система фиксирует данные о посетителях и позволяет определить их количество, повторные посещения, примерный возраст, пол и другие параметры, а также составить деперсонализированный профиль гостя. Решение позволит бизнесу получать максимально достоверную статистику для маркетинговой аналитики, а аналитика на основе распознавания паттернов поведения поможет сразу определять недовольных услугами клиентов.

Система анализирует, сколько гостей посетили зоны касс, сколько прошли в Основной зал. Также платформа дает возможность интерактивной коммуникации с гостями, когда на основе истории покупок и посещений человек может получать персональные предложения.

«Системы распознавания лиц становятся массовыми в настоящий момент. При этом они не ограничиваются сферами контроля доступа — в случае с Москвариумом наша платформа не только обеспечивает безопасность для посетителей, но и помогает бизнесу эффективнее реагировать на изменения в посещаемости, помогает выстраивать интерактивную коммуникации с аудиторией», — сказал генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

«Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ является одним из наиболее популярных мест отдыха москвичей и туристов из многих регионов России и других стран. С момента открытия в 2015 году в океанариуме побывали миллионы человек. Благодаря новому решению VisionLabs мы сможем более качественно работать с посетителями, учитывая их индивидуальные предпочтения в выборе программ и услуг «Москвариума». На мой взгляд, технологические решения подобного уровня необходимы для успешной работы любого комплекса, предъявляющего высокие требования к безопасности и комфорту посетителей», - отметил директор департамента компьютерных технологий и информационной безопасности «Москвариума» Алексей Евдокимов.