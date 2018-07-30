Ритейлер Familia с помощью «Корус консалтинг» внедрил систему товарно-финансового планирования на платформе TXT Retail

«Корус консалтинг» завершил проект по оптимизации планирования закупок в сети off-price-магазинов Familia на базе TXT Retail. Система позволит создавать оптимальный бюджет закупок с учетом потребностей магазинов и финансовых целей компании.

Ранее процессы планирования в Familia осуществлялись в форматах электронных таблиц, однако, с ростом масштабов бизнеса трудоемкость работы с подобной моделью значительно возросла.

«Например, только за первое полугодие 2018 г. число поставщиков увеличилось на 300 организаций, количество SKU в обороте достигает 5 млн. наименований, и вот уже 2,5 года мы открываем по 10-11 универмагов ежеквартально. Закономерно, что для поддержки стремительной динамики развития мы ищем новые способы и инструменты для повышения эффективности в ключевых бизнес-процессах», – сказал Михаил Василенко, начальник отдела распределения и планирования Familia.

Выбор был сделан в пользу платформы TXT Retail – специализированного решения для сквозной автоматизации процессов планирования fashion-ритейла американского вендора Aptos. Бизнес-консалтинг и внедрение системы доверили ГК «Корус консалтинг», партнеру TXT Retail в России. Проект стал продолжением успешного сотрудничества Familia и «Корус консалтинг» – ранее компании совместно осуществили внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Новая система позволяет осуществлять предсезонное планирование с учетом множества факторов – от особенностей покупательского поведения в конкретном магазине до изменения рыночных трендов. На основании целевых финансовых показателей в TXT Retail формируется бюджет и производится отслеживание его исполнения. Решение является оптимальным инструментом для контроля целевых показателей по выручке и остатками, а также плана по закупкам.

«Функциональность и гибкость TXT Retail позволили адаптировать систему под специфические бизнес-процессы компании и получить более упорядоченный и автоматизированный процесс планирования ассортимента. Мы ожидаем, что системой будут пользоваться специалисты компании, отвечающие за разные аспекты планирования, в том числе финансисты, аналитики, байеры», – отметил Михаил Василенко.

В планах Familia – дальнейшее развитие системы. Следующий проект охватит процессы управления в сезоне и позволит эффективнее реагировать на изменения спроса и предложения.

«Решение TXT Retail используют десятки успешных fashion-компаний по всему миру: от масс-маркета до премиальных брендов. Сейчас это относительно новый для нашего рынка продукт, и мы видим в нем большой потенциал для российских компаний – это решение создает реальные преимущества и оказывает существенное влияние на показатели бизнеса. Проект в Familia стал ценным опытом для нашей команды в свете уникальности многих бизнес-процессов и масштаба бизнеса компании. Также полезным стало взаимодействие с экспертами Aptos, которые выполняли в проекте функцию архитектурного надзора», – сказал Василий Малыхин, руководитель направления TXT ГК «Корус консалтинг».

«Мы гордимся успешной реализацией стратегического для Familia проекта, который также помог нам расширить присутствие Aptos в России. Вместе с нашим партнером ГК «Корус консалтинг» мы готовы удовлетворять растущий спрос со стороны ритейлеров в передовых системах, которые поддерживают жизненный цикл и трансформацию бизнеса», — отметил Ноэль Гоггин, генеральный директор Aptos.