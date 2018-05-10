«Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами

Система разработана компанией «Селдон ПРО»

«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры).

АИС «Тендеры» предназначена для автоматического мониторинга закупок по определенным параметрам, в том числе, по региону, заказчику, предмету закупки, НМЦ закупки, и переадресации закупок ответственным исполнителям в соответствующие департаменты.

Система построена по иерархическом принципу и позволяет настроить распределение закупок по сотрудникам согласно их профессиональным компетенциям. Разграничение доступа к информации обеспечивает четкость тендерных процессов и упрощает контроль всех этапов работы с закупками. Аналитические отчеты помогают оперативно реагировать и повышать эффективность работы системы для контроля участия в закупках.

Система успешно внедрена в корпоративном центре, во всех филиалах и дочерних организациях «Ростелеком». Сейчас в системе «Тендеры» работают около 3 000 сотрудников компании.

Внедрение системы позволило автоматизировать сбор информации о доходных закупках и распределение их по сотрудникам, что способствовало сокращению затрат на администрирование процессов на 15%. Уменьшилось время на подготовку документации за счет обобщения и структурированного хранения информации о тендерах в одном сервисе, а среднее время реагирования на закупку сократилось с 1,5 дней до 9 часов.

Прозрачная аналитика участия компании в закупках оптимизировала процессы контроля тендерной деятельности руководителями подразделений, участвующих в закупках. АИС «Тендеры» позволяет вести системную работу с закупками и прогнозировать эффективность участия на основе ранее заключенных контрактов и планов закупок. Централизация экспертизы по подготовке документации повысила доступность информации о торгах для различных подразделений компании.

«Автоматизированная система «Тендеры» обеспечивает непрерывный мониторинг закупок, соответствующих продуктовой линейке «Ростелекома», и позволяет видеть весь рынок, оценивать долю компании и компаний-конкурентов в любой момент времени. Уточнение семантического ядра и использование лингвистических технологий для поиска закупок позволили компании увидеть ранее скрытые зоны рынка и начать там работать. Использование АИС «Тендеры позволило увеличить количество участий и побед компании в профильных торгах в среднем на 10% и получить дополнительный доход», – отметил Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

«Использование АИС Тендеры дает «Ростелекому» дополнительные конкурентные преимущества в различных сегментах рынка. Реализация проекта с «Ростелекомом» подтвердила, что у нас есть компетенции и ресурсы для качественного решения задач любого уровня сложности даже в самые сжатые сроки. Мы готовы продолжить внедрение наших передовых технологий для развития телекоммуникационной отрасли страны. Мы видим большой потенциал в развитии АИС Тендеры и ее интеграции с другими системами «Ростелекома». Это даст высокий синергетический эффект и позволит высвободить большое количество ресурсов компании», – сказал Константин Михайленко, председатель совета директоров ГК Seldon.