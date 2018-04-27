Криптофонд NTF Global организовал службу безопасности для своих клиентов

Инвестиционный фонд NTF Global, специализирующийся на рынке криптовалют, объявил о том, что стал первым криптофондом в России и в мире, который будет предоставлять охрану для своих инвесторов.

В случае, если клиент инвестирует от $100 тыс. и более, раз в месяц на безвозмездной основе ему предоставляется охрана в течение всего дня. Если подобные услуги требуется чаще, компания готова предоставлять их со значительными скидками.

На такой беспрецедентный шаг NTF Global вынудили пойти участившиеся нападения на владельцев криптокошельков, когда угрозами и шантажом у людей вымогают пароли от их кошельков и забирают все деньги. В компания уверены, что подобные меры предосторожности позволят клиентам чувствовать себя в большей безопасности и не опасаться за свою жизнь.

«Мы заботимся о наших клиентах и готовы обеспечить им полную безопасность,- отметил один из управляющих фонда Шухрат Расулов. - Наши сотрудники готовы выехать по первому звонку в любую точку Москвы».