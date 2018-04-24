«Русский Стандарт» запустил на сайте и в мобильном банке возможность интернет-звонка для клиентов

«Русский Стандарт» расширяет каналы коммуникации со своими клиентами и представляет новый дистанционный способ связаться с банком. Теперь появилась возможность позвонить банковскому сотруднику прямо с сайта или из мобильного банка через интернет.

Позвонить в банк с сайта очень просто, для этого не нужно устанавливать дополнительные приложения, искать специальную вкладку. Ссылка на звонок находится в нижней части каждой страницы на сайте банка, а в Мобильном банке – в разделе «Связь с банком». Звонок состоится благодаря SIP-телефонии, клиенту не придется оплачивать услуги связи.

Напомним, что для клиентов сохранены все возможности дистанционного общения с банком: переписка в социальных сетях; чаты в интернет- и мобильном банках, на сайте; телефонные обращения в колл-центр.

«Банк "Русский Стандарт" заботится о клиентах, мы стремимся предоставить им максимальное количество возможностей для получения консультаций, – отметил вице-президент холдинга «Русский Стандарт» Эльдар Бикмаев. – Мы уверены, что новая возможность дистанционной коммуникации с банком станет популярной у наших клиентов».