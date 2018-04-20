«Центр Сертификации Поставщиков» перевел 100% партнеров в Synerdocs

Центральный орган федеральной системы Регистра проверенных поставщиков перешел на электронный документооборот с клиентами. Благодаря работе с Synerdocs организация исключила потери исходящих документов и ускорила процедуру получения сертификатов.

«Центр Сертификации Поставщиков» (ЦСП) осуществляет оценку финансовой надежности российских сбытовых компаний. Ежегодно по итогам проверок ЦСП выдает около 20 000 сертификатов, удостоверяющих преимущественное право организаций на участие в тендерах, коммерческих и государственных заказах. Наличие документа подтверждает добропорядочность поставщика, а также является одним из факторов доверия компании на международных рынках.

«Переход на обмен электронными документами с поставщиками стал для нас долгожданным и очевидным решением, – отметил генеральный директор «ЦСП» Эрнест Архаров. – Потеря документов контрагентами, сложности с организацией доставки, внушительные расходы на канцелярские товары – далеко не полный список проблем, которые возникали из-за бумажного документооборота. Всё это порождало рутину и конфликты с организациями, ожидающими получения сертификата».

Оценивая варианты организации юридически значимого электронного документооборота, руководство ЦСП приняло решение в пользу Synerdocs. На выбор повлияли два фактора: дипломатичная ценовая политика оператора и активное стремление помочь с подключением контрагентов.

В результате 100% партнеров перешли на документооборот через Synerdocs. Использование сервиса для них является обязательным, но бесплатным – тарифы оплачивает ЦСП.

«Ежемесячно мы отправляем и получаем от поставщиков более 1500 электронных документов, подписанных облачной ЭП. Благодаря Synerdocs мы добились самого важного – прозрачности в документообороте с партнерами, а также ускорили сроки поступления денежных средств от них, избавились от почтовых и канцелярских затрат», – сказал Эрнест Архаров.