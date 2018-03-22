Ippon выпустил блок распределения электропитания для серии ИБП Innova
Ippon, производитель решений по энергообеспечению систем, создал блок для распределения электропитания Bypass PDU 16, впервые для серии ИБП INNOVA.
Устройство распределения питания Bypass PDU 16 (PDU) предназначено для оптимальной работы ЦОД и локальных сетей.
Блок PDU 16 обеспечивает переключение на байпас для технического обслуживания, а также распределение электропитания. Например, при проведении планово-предупредительного технического обслуживания блок PDU 16 обеспечит изолированную линию электропитания для ИБП. Также может использоваться для подключения к ИБП и устанавливаться в стойке или в вертикальном положении.
Ippon Bypass PDU 16 предназначен для семейств ИБП с диапазоном мощности от 1 до 3 kVA - Innova RT. ИБП Innova выполнено по технологии Online, то есть с двойным преобразованием входного напряжения. Innova RT обеспечивает защиту для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого дорогостоящего оборудования.
В блоке Bypass PDU 16 предусмотрено два режима подачи питания на нагрузку: подача стабилизированного питания от ИБП и подача питания напрямую от сети (режим байпаса). Блоки распределения питания соответствуют действующим стандартам и очень просты в установке.
В комплектацию входят: Bypass PDU 16, два соединительных кабеля, скоба для крепления в стойку, винт, руководство пользователя и гарантийный талон.