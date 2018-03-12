Компания «Заодно» автоматизировала бизнес-процессы при помощи DocTrix Platform

«Заодно», федеральная сеть магазинов для всей семьи, включающая 122 магазина в 20 регионах России, внедрила платформу DocTrix Platform for MS SharePoint, для автоматизации внутренних бизнес-процессов. В 2017 г. компания поставила перед собой важные бизнес-цели, такие как стандартизация и ускорение процессов подготовки и согласования документов, автоматизация документооборота по сервисным процессам, сокращение объемов бумажных документов, снижение затрат на IT за счет самостоятельного развития системы.

В качестве платформы автоматизации компания выбрала MS SharePoint 2016. Однако, в чистом SharePoint было недостаточно функционала для самостоятельной разработки процессов без привлечения разработчиков. Компания стала рассматривать решения, максимально расширяющие возможности настройки SharePoint.

«Заодно» провели официальный конкурс. Выбор остановился на решении DocTrix Platform, разработанном компанией i-Sys Labs на технологиях Microsoft SharePoint. DocTrix Platform включает более 220 функций, расширяющих возможности настройки SharePoint, что позволяет в короткие сроки настраивать бизнес-процессы без кода. Возможность самостоятельной доработки системы специалистами заказчика без привлечения внешних подрядчиков, а также небольшая стоимость решения по сравнению с европейскими конкурентами стали ключевыми преимуществами, повлиявшими на выбор в пользу DocTrix Platform.

В ходе проекта автоматизирована договорная деятельность компании и внутренний документооборот. Заказчик самостоятельно внедряет заявки, связанные с основной деятельностью компании. При этом обеим командам Заказчика и Подрядчика получается вести совместную разработку в единой среде, что значительно экономит время на тестировании и переносе изменений на продуктовый стенд.

«Заодно – интересный и активно развивающийся заказчик. Продукт DocTrix Platform позволяет компании оперативно реагировать на требования бизнеса, внося изменения в существующие бизнес-процессы и автоматизируя новые «на лету», привлекая Исполнителя только для решения действительно сложных задач. Мы работаем в одной среде разработки вместе с Исполнителем, по сути - в одной команде. Это потребовало правильного построения процесса разработки, документирования и внедрения», - сказал Иван Зуев, Директор по проектному управлению компании «Заодно».

Разработка и ввод эксплуатацию занял около 4 месяцев. Ежемесячно в эксплуатацию выводится в среднем 1 новый модуль.