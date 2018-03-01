AMD увеличила свою долю на рынках CPU, GPU и серверов

В 2017 г. AMD презентовала сильнейший портфель продуктов за более чем 10 лет, включая более 50 продуктов CPU и APU Ryzen, графических карт Radeon и серверных процессоров EPYC. Компания уже наблюдает прогресс на данных рынках, о чем свидетельствуют результаты 4-го квартала и общие финансовые результаты за 2017 г.

Продажи настольных процессоров продемонстрировали 2,1% рост, вызванный новым поколением продуктов Ryzen. Что касается серверов, доля AMD более чем удвоилась в этом сегменте, год за годом вырастая на 0,5%, что указывает на растущие обороты серверных процессоров AMD EPYC. Если говорить о графике, карты Radeon Vega поспособствовали возврату AMD на рынок графических энтузиастов и помогли увеличить прибыль на целых 6,3% всего за один квартал, и на 4,1% за год.

«Мы чрезвычайно гордимся этими достижениям, но в 2018 г. нас ждет не менее напряженный график, включая обновление продуктового портфеля 2017 г. и презентацию множества новых продуктов, среди которых: настольные Ryzen APU, мобильные Ryzen 3 APU, а также процессоры EPYC и Ryzen Embedded, уже выпущенные в этом квартале» - говорится в заявлении AMD, поступившем в редакцию CNews