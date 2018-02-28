«Ростелеком» обеспечит услугами связи МВД РФ по Дагестану

«Ростелеком» объявил о заключении на 2018 год контракта с Министерством внутренних дел Республики Дагестан. Оператор объединил услугами доступа в интернет, телефонной связи и защищёнными каналами VPN (виртуальные частные сети) подразделения силового ведомства по всей республике.

Артур Джабраилов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Дагестанского филиала «Ростелеком», отметил: «Опыт «Ростелекома» по предоставлению услуг связи для органов государственной власти и ведомств позволяет упростить и оптимизировать многие процессы, которые раньше требовали больше усилий и времени. Сегодня государственное управление все больше опирается на современные информационно-коммуникационные технологии».

Эдуард Ермаков, начальник отдела связи МВД по Республике Дагестан, сказал: «Использование технических решений «Ростелекома» обеспечивает безопасный доступ наших сотрудников к интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети внутри республики и единой информационно-аналитической системе МВД России. Эти сервисы приобретают экстраординарное значение для нашего региона, имеющего сезонное ограничение транспортного сообщения между населенными пунктами. Речь идет о безопасности граждан».

«Ростелеком» традиционно предоставляет телекоммуникационные услуги российским органам государственной власти всех уровней, а также крупнейшим российским и зарубежным компаниям.