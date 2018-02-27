ГМИИ им. А.С. Пушкина начал формирование коллекции медиаискусства при поддержке Mail.ru group

ГМИИ им. А.С. Пушкина при поддержке Mail.ru group начал формирование уникальной коллекции медиаискусства. Новое собрание, создаваемое в рамках направления «Пушкинский XXI», станет первым в своем роде. В него войдут работы классиков и художников последнего поколения в области медиаарта и перформативного искусства.

Отбор и сохранение будущего культурного наследия — одна из приоритетных задач музея. Коллекция ГМИИ им. А.С. Пушкина начала формироваться более 100 лет назад и изначально представляла собой собрание слепков. В дальнейшем она увеличивалась за счет подлинных произведений искусства. Сегодня пришло время создавать коллекцию произведений современного искусства и рассказывать его историю, не забывая при этом о прошлом. Именно такой подход лег в основу направления – «Пушкинский XXI».

В коллекцию медиаискусства войдут произведения, созданные на основе собрания музея, сайт-специфические проекты и работы, осмысляющие классическое искусство, используя для этого новейшие технологии. Создание собрания time-based art станет отправной точкой в понимании нового опыта восприятия человеком окружающего мира, в котором визуальные образы, тактильные ощущения и слуховые переживания неразрывно связаны с процессом познания. Основным концептуальным фокусом станут работы, которые расширяют видение и предлагают новые форматы взаимодействия с действительностью. Кроме того, внимание будет уделяться и собиранию произведений, являющихся знаковыми для развития медиаискусства, которые так же как и работы современных художников, создавались на острие технического прогресса.

Среди первых планируемых приобретений – видеоинсталляции Йонаса Мекаса (США) и Гэри Хилла (США), видеоживопись Марианны Хеске (Норвегия), а также трилогия российской арт-группы «Провмыза» (Сергей Проворов и Галина Мызникова) «Отчаяние» (2008), «Воодушевление» (2010) и «Вечность» (2011).

Работы арт-группы «Провмыза», которые обозначают направление развития коллекции нового искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина, можно будет увидеть на выставке в 31 зале Главного здания с 27 февраля 2018 г. Выставка откроется премьерой перформанса художников «Post-mortem Monography», который создан специально для пространства музея. Перформанс отсылает к классическим темам боли и сострадания, к человеческим эмоциям, преломленным средствами современной медийной культуры. Соединение эпох и выстраивание непростых связей заключается в том, чтобы ввести посетителя в тему искусства через сверхэмоцию. Пространство музея превращается в тотальное перформативное пространство, где среди скульптур и картин разворачивается драматическое действо первичного осознания себя в окружающем мире.

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак сказала: «Формированием коллекций медиаискусства занимаются все ведущие западные институции, которые понимают важность сохранения "эфемерного" культурного наследия, так как именно оно является сегодня той лакмусовой бумажкой, которая показывает нам состояние современного общества и основные сдвиги, которые происходят в процессе постижения мира и его восприятия современным человеком.»

Вице-президент по коммуникациям Mail.ru group Александр Кармаев отметил: «Сейчас мы все чаще задумываемся, может ли искусство быть создано с помощью алгоритма или можно ли считать искусственный интеллект создателем? В нашем понимании в современности наука и искусство это две составляющие единого целого — единый культурный код, который дает нам стимул развиваться и улучшать окружающий мир. Нам особенно приятно создать этот проект с Пушкинским Музеем, который как находится в авангарде современного взгляда на творчество, так и бережно сохраняет наследие прошлых лет. Мы уверены, что медиа-искусство совсем скоро станет классикой и будет понятно и принято широкой публикой.»