«Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами

«Галактика» и «Мейнтекс» (входит группу компаний «Омегальянс») заключили партнерское соглашение. Целью сотрудничества является реализация совместных проектов по внедрению современных методик и решений для управления основными фондами и надежностью оборудования на базе международных стандартов, поставляемых компанией Майнтекс, программных продуктов и услуг корпорации «Галактика» на российском рынке.

«Мейнтекс, как эксперт в области стратегического управления основными фондами и надежностью оборудования, предлагает российским компаниям лучшие методики и инструменты, которые позволяют повысить эффективность управления фондами, снизить внеплановые отказы оборудования и значительно повысить производственные мощности. Совместно с корпорацией «Галактика» мы сможем предложить российским заказчикам комплексный подход и современные решения по управлению активами на базе лучших мировых практик, адаптированных к условиям и особенностям российского рынка», – сказал Андрей Надеин, генеральный директор группы компаний «Омегальянс».

«Решение задач по управлению производственными активами становится все более актуальным для всех инфраструктурных и производственных компаний с разнородными активами. Активное развитие нашей партнерской сети доказывает, что система «Галактика EAM» занимает лидирующие позиции на российском рынке среди решений своего класса и вызывает высокий интерес у капиталоемких предприятий, которые поставили задачу сокращения затрат на поддержание основных фондов. Сотрудничество с новым партнером, обладающим большим опытом реализации проектов в области стратегического управления активами, с глубокой экспертизой и профессиональной командой, позволит расширить спектр услуг корпорации «Галактика» в области концептуальных методологий и отраслевых компетенций, откроет новые перспективы для внедрения отечественных информационных систем», – отметил Александр Бургардт, вице-президент корпорации «Галактика».