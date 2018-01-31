NAI Becar представила итоги 4 кв. 2017 года на рынке коворкингов Москвы

Согласно данным NAI Becar, рынок коворкингов Москвы продолжает развиваться уверенными темпами. В 4 кв. был запущен ряд крупноформатных профессиональных проектов.

По итогам 2017 г. на территории Москвы и ближнего Подмосковья действует 123 коворкинга (включая некоммерческие проекты). Совокупная площадь коворкинг-центров оценивается аналитиками NAI Becar в 59 000 кв. м. Из них доля openspace составляет около 50% (более 29 тыс. кв. м). Общее количество рабочих мест – порядка 9 500 шт.

Более половины классических коворкингов занимают площадь до 600 кв. м. На долю объектов площадью от 1 500 кв. м приходится менее 15%.

Среди специализированных коворкингов наиболее распространены объекты площадью до 100 кв. м., однако встречаются и объекты с площадью в диапазоне 200–100 кв. м.

В 4 кв. 2017 года суммарная площадь классических коворкингов увеличилась на 6 000 кв.м. Состоялось официальное открытие следующих объектов: «Regus Капитолий» (общая площадь 1 000 кв. м), «WORKKI Москва-Сити» (2 330 кв. м), PROMZONA (до 500 кв.м), CEO Rooms Comcity (1 300 кв. м), Gravity (около 1 000 кв. м).

На 2018 год заявлено открытие ряда проектов, в том числе запуск коворкингов GrowUp (Becar Asset Management Group), WeWork, CEO Rooms, «Таблица», Workki.

Константин Королев, директор департамента управления коворкингами NAI Becar, отметил: «Мы наблюдаем активную фазу становления профессионального рынка коворкингов: открывается все больше неслучайных, продуманных объектов.До недавних пор ключевой проблемой в бизнесе организации коворкингов было отсутствие сформированного спроса. О таком роде услуг знало не так много потенциальных пользователей, чтобы количество объектов росло. Поэтому запуск новых серьезных проектов можно назвать крайне положительной тенденцией. Конкуренция среди коворкингов в ближайшее время будет формироваться вокруг качества услуг и качества образующегося сообщества – именно этим, по моему мнению, коворкинги наиболее выгодно отличаются от обычных офисов».