МосгорБТИ запускает технологию проверки подлинности документов

ГБУ МосгорБТИ запускает технологию, которая позволит клиенту или иному заинтересованному лицу определить является ли документ подлинным и изготавливался ли он учреждением.

Новый механизм начнет работать с 24 января 2018 года. С этого момента наиболее востребованные документы, выпущенные ГБУ МосгорБТИ, будут помечаться специальным QR-кодом, который при считывании любым устройством, поддерживающим данную функцию, будет предоставлять ссылку, ведущую на виртуальную копию документа. Помимо этого по ссылке будет доступна возможность скачать файл с текстом документа.

«Как мы уже говорили ранее, в последнее время активизировались различные мошенники, пытающиеся нажиться на наших клиентах. Участились случаи подделки документов МосгорБТИ, в интернете появляются сайты-клоны, якобы предоставляющие наши услуги. Для того чтобы обезопасить граждан от мошеннических действий, мы вынуждены разрабатывать новые технологии защиты. Оснащение QR-кодами – это еще один инструмент, позволяющий нашим заказчикам, или представителям ведомств и органов власти города проверить, а что же, собственно, им предоставили, правомочны ли данные документы»,- сказал генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин.

Виды документов, на которые будут наноситься QR-коды: технический паспорт (строения, объекта незавершенного строительства, нежилого помещения\жилого помещения); форма 1а - выписка из техпаспорта (на здание/помещение); форма 5 - справка о состоянии здания; экспликация; справка об идентификации адреса.