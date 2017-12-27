Schneider Electric представила датчики температурных условий оборудования ClimaSys DT

Schneider Electric представила регистраторы данных ClimaSys DT, предназначенные для оценки температурных условий нового или действующего оборудования.

Температура, влажность и точка росы отрицательно влияют на работоспособность установленного в шкафах электрического и электронного оборудования. Несоблюдение надлежащего температурного режима может привести к различным неприятным последствиям: снижению надежности и безопасности, ухудшению характеристик оборудования и сокращению срока эксплуатации шкафов.

Решение ClimaSys DT – это ответ на требования климатической безопасности, предъявляемые к операторам электротехнического оборудования. Новинка применяется для контроля температуры оборудования в критически важных электрических и электронных шкафах и подходит для всех типов панелей управления в помещениях и вне помещений.

Средства диагностики ClimaSys DT позволяют адекватно оценить климатическую безопасность как новых (Greenfield), так и существующих (Brownfield) установок. В первом случае решение предоставляет данные о температуре окружающей среды, микроклиматических условиях, относительной влажности, наличии/отсутствии риска образования конденсата, необходимости вентиляции, использования кондиционеров, установки нагревателя и прочем. Во втором случае решение сообщает значение мощности, рассеиваемой внутри шкафа, информирует о надлежащем или ненадлежащем функционировании электронных устройств, наличии риска образования конденсата, «горячих» точек и колебаний температуры внутри шкафа управления.

Регистраторы данных ClimaSys DT обеспечивают операторов электротехнического оборудования максимально точной информацией об изменении температуры с помощью программного обеспечения EffiClima.. Дополнительный софт – ПО ProClima – анализирует полученные данные для определения дальнейших действий по поддержанию микроклимата для каждого шкафа управления.

ClimaSys DT также позволяет эффективно определять значение рассеиваемой мощности (Вт) и вычислять параметры устойчивого температурного поля. Оператор может получить полный и точный отчет о микроклиматических параметрах (температуре, влажности, точке росы) установки или технологического процесса и окружающей среды, а также внести измеренные параметры в программное обеспечение ProClima для определения оптимальной системы поддержания микроклимата.

Новые устройства совместимы с линейками электротехнических шкафов Spacial, Thalassa и ClimaSys.