Правительство Москвы приглашает на Первый технологический хакатон Портала поставщиков

Правительство Москвы впервые приглашает разработчиков и аналитиков попробовать свои силы в решении актуальных задач на Первом технологическом хакатоне Портала поставщиков Правительства Москвы.

Первый этап хакатона будет проходить в формате заочного соревнования с 13 по 29 октября 2017 года.

Финальный этап состоится 1 ноября 2017 года в рамках Russian Internet Week 2017.

Команды-победители получат приглашение на стажировку в Департаменте г. Москвы по конкурентной политике и Департаменте информационных технологий Москвы.

Участников будут ждать задачи по анализу данных и машинному обучению, выгрузки реальных «живых» данных и знакомство с архитектурой Портала. В течение всего хакатона можно будет получить помощь экспертов-практиков Департамента информационных технологий и Департамента по конкурентной политике Москвы и ведущих специалистов в области открытых данных государственных закупок.

Проекты, созданные на хакатоне, смогут принять участие в двух крупнейших ежегодных конкурсах по открытым данным: BudgetApps 2017 (Министерство финансов Российской Федерации) и III Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации».

Регистрация участников проводится на сайте порталпоставщиков.рф.