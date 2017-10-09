«Аэроэкспресс» запустил обновленную версию сайта

«Аэроэкспресс» объявил о запуске обновленной версии сайта www.aeroexpress.ru.

Новый сайт позволяет пассажирам с главной страницы купить в один клик билет по тарифам «Стандартный» (на одного и двух человек) и «Туда-обратно», заказать услугу «Персональный помощник», которая доступна на всех направлениях движения, зарегистрироваться в программе «Аэроэкспресс Бонус», заказать посадочные талоны по тарифу «Корпоративный». Для пользователей открыт доступ к онлайн-табло московских аэропортов, обновлен раздел «Как добраться».

«Мы объединили актуальную и полезную информацию с динамичным и современным дизайном. Для нас было важно обеспечить пассажирам оперативный доступ к наиболее значимым данным, а также сделать просмотр сайта приятным во всех отношениях. Стоит отметить, что новая версия сайта отличается единой для всех гаджетов концепцией дизайна», - рассказал исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Для удобства пользователей блоки информации о компании и новостные сообщения отделены от разделов для пассажиров.

Как и прежде доступна версия для слабовидящих пользователей, дизайн которой выполнен согласно требованиям ГОСТа для слабовидящих. Все тексты представлены крупным шрифтом с возможностью выбора цвета фона страниц – белый, серый или черный. Цвет шрифта меняется в зависимости от цвета фона.

также доступна версия сайта для слабовидящих.

Для иностранных пассажиров предусмотрена англоязычная версия сайта.