«Логика бизнеса» создала электронный архив технической документации для Ондской ГЭС

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выполнила работы по созданию и наполнению системы электронного архива технической документации Ондской ГЭС.

В деятельности, связанной с эксплуатацией оборудования любой гидро- или теплоэлектростанции, особое внимание необходимо уделять процессу систематизирования и использования технической документации, которая исторически представлена в основном на бумажных носителях.

Для обеспечения структурированного хранения этой документации, обеспечивающего быстрый поиск необходимых документов по различным атрибутам, возможности одновременного использования одного документа несколькими лицами, исключения утрат, в т.ч. связанных с ветхостью бумажных носителей, на Ондской ГЭС организовали проведение работ по оцифровке существующего массива технической документации с созданием системы электронного архива.

В результате проведения открытого конкурсного запроса предложений по выполнению работы, победителем стала ГК «АйТи» («Логика бизнеса» входит в эту группу компаний). Специалисты центра сканирования и ретроспективной конверсии «Логики бизнеса» выполнили преобразование в электронный вид архива технической документации на гидротехнические сооружения, электрическое и гидромеханическое оборудование и другие объекты, входящих в состав электростанции. Объем бумажного архива, который был переведен в электронный вид, составил порядка 1000 томов технической документации.

В результате реализации проекта существенно снизилось время доступа к документам, появилась возможность оперативного многопользовательского доступа к технической документации. Документ-ориентированные процессы и важные бизнес-задачи, связанные с использованием технической документации, стали более эффективными. Кроме того, Ондская ГЭС получила «страховой фонд» документов в электронном виде на случай риска утраты оригиналов по какой-либо причине, в т.ч. техногенного характера. Электронные образы документов и их поисковые атрибуты были загружены в систему электронного архива, реализованную на базе решения «Логика ЭА» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот.

«В результате проведенной работы существенно снизились затраты времени на поиск и обработку необходимых чертежей и паспортов оборудования. Особенно удобнее и быстрее стало работать с крупноформатными документами. Электронный архив существенно снизил износ и риск непреднамеренной порчи бумажных документов из-за их возраста, т.к. многие документы хранятся с момента проектирования и строительства станции, т.е. с 50-х годов», — комментируют отметили технические специалисты Ондской ГЭС.

«Электронный архив технической документации является эффективным решением для задач по управлению техническими документами организации, включая их ввод, защищенное хранение, обеспечение сохранности и доставки, управление классификацией и доступом, — сказал руководитель направления Центра сканирования и ретроконверсии «Логики бизнеса» Дмитрий Ломакин. — Еще одно важное достоинство электронного архива в том, что на его основе технические специалисты, занимающиеся эксплуатацией объектов станции, имеют возможность оперативно сформировать комплект необходимой документации как в рамках проведения различных плановых работ по обслуживанию или модернизации оборудования станции, так и в иных целях».