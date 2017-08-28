«Сколково», РБК и «АльфаСтрахование» представили «Института Риска» для риск-менеджеров

«АльфаСтрахование» в партнерстве с Московской школой управления «Сколково» и информационным холдингом РБК запустили образовательный проект «Институт Риска» (Институтриска.рф). Миссия первого в РФ образовательного проекта для риск-менеджеров - формирование профессионального сообщества экспертов в области управления рисками в промышленности, крупном и среднем бизнесе страны.

Программа института делает упор на развитие практических навыков, поэтому центральное место в образовательном процессе будет занимать детальный разбор примеров из российской и международной деловой практики. Слушатели «Института Риска» изучат реальные ситуации из жизни компаний, познакомятся с конкретными стратегиями и методами управления. Все это впоследствии позволит им наилучшим образом применять полученные знания на практике.

«"Институт Риска" обеспечивает механизмы управления рисками, их переноса и минимизации, а значит, дает возможность освобождать ресурсы бизнеса для решения новых задач. Акцент на интеллектуальные вызовы и практический подход к обучению позволяет учащимся получить ценные знания о роли управления рисками как максимально прозрачном инструменте, позволяющем оценить экономику под новым широким углом», - отметил профессор практики Московской школы управления «Сколково» Андрей Шишаков.

В рамках программы 2017 г. институт проведет серию встреч, в ходе которых слушатели совместно с ведущими экспертами бизнес-школы «Сколково» разберутся в основных тенденциях современных подходов к оценке рисков в изменяющихся условиях новой экономики. Каждая встреча — это однодневная сессия, посвященная отдельной теме. В течение осени 2017 г. в Институте пройдут три сессии: Глобальный ландшафт рисков (сентябрь), Анализ и прогнозирование рисков (октябрь), Системы управления рисками (ноябрь).

Программа сентябрьской сессии «Глобальный ландшафт рисков» направлена на развитие практических навыков и включает в себя разбор кейсов из российского и международного опыта. Профессоры и эксперты бизнес-школы «Сколково» познакомят слушателей с последними трендами в области рискового менеджмента и реальными кейсами известных компаний. Кульминацией дня станет лекция приглашенного спикера - главы направления обучения пилотов и безопасности полетов авиакомпании Lufthansa Манфреда Мюллера.

«Старт "Института Риска" на базе бизнес-школы "Сколково" неслучаен, школа является центром бизнес-инноваций и главной площадкой для получения бизнес-образования в стране. Ее возможности позволили нам не только установить самые тесные связи со многими ведущими корпорациями, промышленными компаниями и финансовыми организациями, но и привлечь самых грамотных экспертов риск-менеджеров в своих отраслях экономики, действующих руководителей подразделений риск-менеджмента и людей, чья прямая обязанность - обеспечивать безопасное будущее каждый день, - сказала заместитель генерального директора, директор по корпоративному страхованию «АльфаСтрахование» Ирина Алпатова. - "АльфаСтрахование", со своей стороны, предоставит универсальную экспертизу и реальный опыт управления рисками и урегулирования страховых случаев - за 25 лет работы с крупнейшими российскими авиакомпаниями, представителями нефтегазового сектора, предприятиями тяжелой промышленности мы, как универсальный страховщик, накопили колоссальный опыт в управлении рисками и их урегулировании как в случае корпораций-гигантов, так и в сегменте среднего бизнеса».