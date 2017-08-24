«Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов

«Росбанк» и компания «Центр Финансовых Технологий» успешно завершили проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру кредитной организации приложений ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бизнес-процессы «Росбанка», благодаря сотрудничеству с АСВ, переведены на качественно новый уровень.

Установленные в «Росбанке» приложения ЦФТ обеспечивают автоматизацию всего процесса взаимодействия с АСВ в части организации страховых выплат вкладчикам банков, в которых наступил страховой случай – от приема реестров вкладчиков, имеющих право на получение страхового возмещения, до выдачи возмещений и отправки отчетов в АСВ.

«Наличие необходимой функциональности и высокая готовность к интеграции в существующий ИT-ландшафт определили наш выбор, – сказал Денис Сотин, член правления – директор по информационным технологиям «Росбанка». – Решение ЦФТ позволит «Росбанку» в любой момент быть готовым выступить в роли агента по выплате страховых возмещений при объявлении конкурса АСВ, оперативно организовать и провести выплаты вкладчикам, в отношении которых наступил страховой случай, обеспечивая при этом качественное обслуживание клиентов. Мы уже успешно осуществили первые выплаты».

«Комплекс приложений для взаимодействия с АСВ позволяет решить два важных блока задач при работе кредитной организации в качестве банка-агента АСВ – обмен данными с АСВ и осуществление выплат страхового возмещения вкладчикам, попавшим в ситуацию с отзывом лицензии банка, – отметил Андрей Висящев, председатель правления ГК ЦФТ. – Наш партнер сможет проводить страховые выплаты клиентам бесперебойно и в срок».