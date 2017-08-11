Искусственный интеллект поможет ученым в обнаружении рака

Проект Microsoft Research InnerEye поможет врачам значительно ускорить работу со снимками внутренних органов и тканей пациентов, тем самым значительно сократит время на обнаружение злокачественных образований у человека и дальнейшее их лечение. В основе решения — датчики Microsoft Kinect и умная система распознавания изображений.

В процессе компьютерной томографии получается серия из сотен снимков, на обработку которой у специалистов уходят многие часы. На каждом снимке врач должен обвести орган, который будет подвергнут химиотерапии, чтобы затем воссоздать из этих контуров трехмерное изображение. На эту процедуру врач обычно тратит несколько часов, в то время как InnerEye делает это автоматически, затрачивая не более 30 с. После этого врачу остается лишь проверить результаты и в случае необходимости внести правки.

Следующим шагом для исследователей будет реализация механизма постоянной тренировки алгоритма на основе новых данных. «Когда онколог вносит правки, данные идут обратно в облако, и мы можем использовать их для того, чтобы корректировать алгоритм. Получается процесс непрерывного обучения, — рассказывает Антонио Криминиси (Antonio Criminisi), глава проекта InnerEye Assistive AI for Cancer. — Нам никогда не удастся заменить врачей, но такие средства помогут им делать их работу более эффективной».