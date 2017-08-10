Honeywell завершила процесс приобретения компании Nextnine

Корпорация Honeywell сообщила о завершении процесса приобретения компании Nextnine, о котором было объявлено 13 июня 2017 г. Nextnine — это частная компания, являющаяся одним из ведущих поставщиком решений для киберзащиты промышленных объектов. Она будет интегрирована в подразделение киберзащиты промышленных объектов Honeywell, что поможет корпорации значительно расширить ассортимент решений в сфере обеспечения защищенного удаленного доступа, а также мониторинга и поддержки для защиты промышленных систем управления и критической информационной инфраструктуры от растущей угрозы кибератак.

«Технологии и талантливые сотрудники Nextnine укрепят позиции Honeywell на рынке комплексных корпоративных решений для киберзащиты промышленной инфраструктуры. Данные технологии будут направлены на снижение рисков, связанных с кибербезопасностью, повышение надежности систем, а также увеличение производительности и уменьшение стоимости операций для нашей объединенной клиентской базы», — сказал Джефф Циндель (Jeff Zindel), вице-президент и генеральный директор подразделения киберзащиты промышленных объектов Honeywell.

«Nextnine присоединяется к признанному мировому лидеру в области киберзащиты промышленных объектов, — отмечает Шмулик Аран (Shmulik Aran), генеральный директор Nextnine. — Теперь мы сможем использовать глобальный охват Honeywell, а также ее сеть и управляемые услуги обеспечения безопасности, чтобы расширить влияние наших технологий и принести пользу еще большему числу заказчиков при комплексном подходе».

В корпорации отмечают, что сочетание возможностей Honeywell и Nextnine обеспечит дополнительную выгоду для заказчиков и партнеров. Им будут доступны масштабируемые и гибкие решения уровня предприятия для управления киберзащитой производственной инфраструктуры, объединяющей множество объектов и промышленные системы управления разных поставщиков. Также клиенту получат возможность воспользоваться усовершенствованными управляемыми услуами обеспечения безопасности (MSS) для киберзащиты промышленных объектов, обеспечивающими улучшенное управление активами и правилами, полное соответствие стандартам безопасности, непрерывный мониторинг и оповещение, а также интеграцию с продуктами Honeywell для киберзащиты, включая Risk Manager и Advanced Threat Intelligence Exchange (ATIX).

Помимо этого, в компании обещают защищенный обмен данными и удаленный доступ с улучшенным управлением и защитой данных заказчика, которые могут быть распространены на дополнительные активы и использоваться для безопасной передачи файлов. Бонусом — постоянная полномасштабная поддержка и услуги для текущих заказчиков и партнеров Nextnine, а также разработка усовершенствованных технологий.

Honeywell является одним из ведущих поставщиков решений для киберзащиты промышленных объектов, обеспечивающих доступность, защищенность и надежность работы производственного оборудования, а также помогающих безопасно внедрять технологии промышленного интернета вещей.