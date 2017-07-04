«РСТ-Инвент» произведет RFID-метки для Сбербанка

«РСТ-Инвент» объявила о победе в электронном аукционе по выбору организации на поставку меток радиочастотной идентификации для нужд Сбербанка. Официальный протокол заседания конкурсной комиссии опубликован на сайте госзакупок.

Перед Сбербанком стояла проблема оперативного получения и сдачи инкассаторами навесного оборудования. Очередь из инкассаторов на получение или сдачу раций, ключей и другого рабочего инвентаря выстраивалась в начале и конце каждого рабочего дня, что выливалось в существенные издержки. Поэтому было принято решение использовать RFID-маркировку каждой единицы оборудования и производить быструю приёмку/выдачу с помощью настольных считывателей.

«Нетиповые технические требования заказчика потребовали от инженеров «РСТ-Инвент» оперативно изобрести два новых типа RFID-меток с уникальными свойствами. Для маркировки связок металлических ключей разработана RFID-метка в пластиковом корпусе-брелоке, а для идентификации электронной техники без создания помех для ее использования будут использованы метки в эластичном корпусе на клеевой основе», - сказал руководитель по развитию бизнеса «РСТ-Инвент» Виталий Войцехович.

«Аукцион Сбербанка привлек внимание практически всех ведущих игроков RFID-отрасли, и эту победу нельзя назвать легкой. Только высочайший уровень слаженности проектной команды, квалификация конструкторов и технологов позволили нам сделать лучшее предложение без ущерба качеству и соответствию RFID-меток техническому заданию. И, вместе с тем, оптимизировать себестоимость целой линейки выпускаемой продукции», - отметил генеральный директор «РСТ-Инвент» Александр Гребенник.