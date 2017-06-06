Legrand представила новую серию блоков распределения питания для небольших ИТ-систем и ЦОДов

Группа Legrand представила новую серию блоков распределения питания (PDU). Новая серия включает в себя широкий выбор решений для различных задач. Все оборудование отличается простотой монтажа и удобством эксплуатации, сообщили CNews в Legrand.

Модельный ряд включает в себя горизонтальные и вертикальные PDU, а также решения как для однофазной, так и для трехфазной сетей. Впервые в ассортименте Legrand появились блоки распределения питания для розеток, соответствующие национальным и международным стандартам (C13, C19, немецкий стандарт), указали в компании.

Для небольших ИТ-систем с малым количеством оборудования созданы горизонтальные PDU 10” 1U. Они являются оптимальным решением для установки на предприятиях малого бизнеса, а также в небольших административных учреждениях, отметили в Legrand.

При выборе блоков распределения для ЦОД, серверных помещений и машинных залов, где оборудование установлено с небольшой плотностью, подойдут устройства 19” PDU 1U. Они оснащены безвинтовым креплением, что облегчает их монтаж на рейках шкафа. Все устройства могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.

Для ЦОД и серверных помещений, где критически важна надежность распределению энергии, а все оборудование установлено с высокой плотностью, предназначены Zero-U PDU. Инженерам ЦОД также будут интересны нестандартные решения, которые могут быть реализованы на заказ на базе PDU Zero-U и 19" PDU 1U, считают в компании.

В номенклатуре присутствует также пустой блок распределения питания, который пользователь может заполнить необходимыми ему функциями серии электроустановочных изделий Mosaic. Доступны модели на 8 и 16 модулей. Таким образом в новой серии можно найти и даже создать необходимое решение по распределению питания.

Среди особенностей новой серии PDU в компании назвали: систему блокировки вилки для розеток C13 и C19, совместимую с вилками С14 и С20 — предотвращает случайное отсоединение шнуров питания и гарантирует безопасность, легко заметна благодаря оранжевым кнопкам (вилка шнура вставляется в розетку одним плавным движением, после присоединения вилка автоматически блокируется и не может быть извлечена, при этом ее легко освободить из розетки простым нажатием кнопки); блокировку доступа к розеткам с помощью блокировочных заглушек, для разблокировки нужен специальный ключ — доступны заглушки для розеток немецкого стандарта и C13, C19; возможность защиты от импульсных перенапряжений без прерывания питания оборудования благодаря съемному модулю УЗИП — снабжен светодиодным индикатором, указывающим на необходимость замены модуля; безвинтовое крепление вертикальных PDU Zero-U — используется для навешивания вертикальных PDU в отверстия монтажной рамы простым защелкиванием; возможность идентификации цепи с помощью цветовой кодировки, которая ясно видна спереди и сбоку группы розеток (цвет соответствует цвету автоматического выключателя, защищающего данную цепь.); поворачивающийся на 330° кабельный ввод у вертикальных PDU Zero-U — позволяет расположить кабель так, чтобы он не мешал доступу к оборудованию в шкафу.

Как отмечается, новая серия заменит предыдущую серию PDU Legrand, которая будет снята с производства.