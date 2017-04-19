Lufthansa запускает Lufthansa Memory Network

Lufthansa объявила о запуске онлайн-платформы Lufthansa Memory Network. В основе кампании со слоганом «Есть что вспомнить?!» (Ready to remember?) лежит онлайн-платформа, которая объединит пользователей и их приключения в пути и вдохновит любителей путешествий делиться своими воспоминаниями с единомышленниками.

После регистрации на сайте пользователи смогут поделиться впечатлениями от поездок и «заглянуть» в воспоминания других любителей путешествий. Главная цель новой кампании Lufthansa – вдохновить на путешествия как можно больше людей через личные впечатления и воспоминания, которыми делятся с миром пользователи новой онлайн-платформы.

Сайт представляет собой фотоальбом, организованный по принципу нейронной сети. В нем собраны воспоминания различных пользователей о путешествиях, связанные между собой по какому-либо признаку или ассоциации, например, по месту действия, типу активности, дате и так далее. Найти группу воспоминаний можно по какому-либо другому ключевому слову. Пользователи могут пройти авторизацию с использованием аккаунта Facebook, Twitter или электронной почты, загрузить фото из своей любимой поездки и добавить к нему хэштеги с указанием места, года, запечатленного на фото приключения или любой другой интересной информацией.

Пользователи сети могут «заглянуть» в воспоминания других путешественников при помощи поиска по ключевым словам или фильтра публикации по году, стране или континенту, а также оставить комментарий к понравившейся фотографии. Кроме того, пользователи получают уведомление в случае обнаружения системой связанных между собой по какому-либо признаку воспоминаний нескольких путешественников. Все пользователи, загрузившие хотя бы одно фото на онлайн-платформу, автоматически участвуют в розыгрыше и получают возможность выиграть призы, среди которых перелет на внутриевропейском рейсе Lufthansa, чемодан Rimowa, оборудованный электронной багажной биркой, и видеокамера GoPro HERO5 Black.

Новый проект Lufthansa будет освещаться на сайте LH.com, в специальной новостной рассылке и в аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. В центре внимания новой кампании – вопросы, связанные с сохранением традиций и наследия авиакомпании во благо пассажиров, к чему неизменно стремится в своей работе Lufthansa.