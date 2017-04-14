«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»

В марте 2017 года компании «Москва Сити Секьюритиз» и «Хомнет консалтинг» заключили договор на реализацию проекта на базе отраслевого решения «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге».

Переход с 2018 г. профессиональных участников рынка ценных бумаг на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта обязал компании реализовать в своих системах требования Банка России к отчётности. «Москва Сити Секьюритиз» для отражения в отчётности Положений Банка России приняла решение создать информационную систему с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО 2»

«Мы остановили свой выбор на “Хомнет консалтинге” и его решении, потому что экспертный опыт компании и функционал программного продукта оказались самыми подходящим под наши требования. Предложенное решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно», — подчеркнул Олег Литанов, главный бухгалтер «Москва Сити Секьюритиз».

Специалисты «Москва Сити Секьюритиз» приняли решение выполнить внедрение основных частей системы самостоятельно, при экспертной и консультационной поддержке экспертов «Хомнет консалтинг».

«Хомнет:НФО 2» — это флагманское решение компании «Хомнет консалтинг», предназначенное для автоматизации ведения учёта на ЕПС и процесса подготовки отчётности в соответствии с ОСБУ. Это самостоятельный программный продукт, разработанный на базе бухгалтерского блока, входящего в состав решений «1С:Бухгалтерия Корп», «1С:Управление Холдингом» и других. Архитектура решения обеспечивает подготовку показателей таксономии Банка России для НФО.