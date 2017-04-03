Система прогностики «Прана» включена в Реестр отечественного ПО

Система прогностики состояния оборудования «Прана» включена в единый Реестр российского программного обеспечения (ПО) — соответствующий приказ подписал Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, сообщили CNews в компании «Ротек». Реестр отечественного ПО создан для поддержки российских разработчиков — включенный в него софт допускается к участию в госзакупках, в отличие от иностранных аналогов.

«На сегодня “Прана” проанализировала уже более 1 млн часов работы энергетического оборудования. Изначально мы применили систему для анализа самого сложного агрегата — газовой турбины. Но практика показывает, что “Прана” способна работать практически на всех видах промышленных установок — от прокатного стана до объектов инфраструктуры», — подчеркнул председатель совета директоров «Ротек» Михаил Лифшиц.

Разработанное для электроэнергетики решение позволяет подключить к системе все оборудование энергоблока: дожимные компрессоры, газовые и паровые турбины, котлы-утилизаторы, генераторы и насосные агрегаты. Наличие полной информации о состоянии всех частей блока повышает надежность его эксплуатации, отметили в компании.

Для прогнозирования состояния оборудования «Прана» создает математическую модель объекта на основе эталонных параметров работы исправного оборудования. Именно с ней в дальнейшем сравнивается поведение установки. По утверждению разработчиков, «Прана» выявляет развитие дефектов за 2-3 месяца до обнаружения их штатной автоматизированной системой управления — это позволяет снизить затраты на приобретение запчастей до 30%, но самое главное — перейти от аварийных к плановым ремонтам.

Система прогностики «Прана» уже зарегистрирована как программный продукт, завершается ее патентование в России. Поданы заявки на патентование в США и Европейском Союзе.