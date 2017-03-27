Nestlé запустила персонализированную рекламную кампанию KitKat с использованием технологии HP Indigo

HP Inc. объявила об участии в рекламной кампании Nestlé, в рамках которой планируется распечатать и раздать более 56 тыс. персонализированных упаковок KitKat. Рекламная кампания, начавшаяся в феврале, проводится в партнерстве с Ultimate Packaging при использовании печатных машин HP Indigo.

Благодаря решению web-to-print компании Ultimate Packaging и цифровым печатным машинам HP Indigo компания Nestlé может создавать индивидуализированные, запоминающиеся упаковки. Победители акции получают возможность добавлять фотографии и фразы на персонализированную упаковку KitKat, которую они затем получат в особой подарочной упаковке.

«Маркетологи находятся в постоянном поиске решений, которые помогли бы выделяться на фоне конкурентных продукитов на полках магазинов и эффективно взаимодействовать с покупателями. Именно поэтому цифровую печать на упаковке ждет дальнейший рост популярности, — сказал Гидо ван Прааг, вице-президент, генеральный директор подразделения Graphics Solutions Business, HP Inc. — Новая рекламная кампания Nestlé свидетельствует о растущей популярности персонализированной упаковки, и мы гордимся тем, что можем поддержать эту инициативу с помощью нашей технологии Indigo».

Решение HP объединило в себе цифровые печатные машины на рулонных носителях HP Indigo 20000 и WS6600, предоставляя возможности изготовления практически любой упаковки, включая гибкую упаковку, этикетки и термоусадочные оболочки на пленке и бумаге.

Цифровые печатные машины HP Indigo на базе эксклюзивной технологии HP ElectroInk и цифровых технологий предлагают уникальное сочетание наилучшего в отрасли качества печати, широкой цветовой палитры, производительности и разнообразия поддерживаемых носителей. Они разработаны для повышения эффективности поставок и соответствия самым строгим требованиям различных компаний, о чем в очередной раз свидетельствует рекламная кампания KitKat.