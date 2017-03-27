Jung представила домофонные системы Siedle

Jung приняла участие в выставке Securika/MIPS 2017 - крупнейшей в России выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

На стенде компании были продемонстрированы электроустановочные изделия Jung и домофонные сиcтемы премиум-класса немецкого бренда Siedle, который Jung эксклюзивно представляет в России.

Siedle - производитель средств коммуникаций для дверей и зданий премиум-класса, отлично зарекомендовавший себя в Европе. Сегодня под брендом Siedle выпускается широкий ассортимент высокотехнологичных устройств систем домофонии: интеллектуальные почтовые ящики, домофоны, видеодомофоны с расширенной зоной обзора, внешние панели вызова с датчиком движения, видеокамерой и подсветкой кнопок и др.

«Домофонные системы Siedle, как и устройства Jung, отлично интегрируются в любое архитектурное решение, - отметил Станислав Липницкий, менеджер по маркетингу и рекламе Jung Россия, - Сочетая новейшие технологические разработки и благородную минималистичность, они элегантно вписываются в дизайн помещений и обеспечивают надежный контроль доступа».