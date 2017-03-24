BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.1, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.

В обновлённой версии «FRAUD-Анализ» расширена проверка дополнительных параметров платежей, улучшена работа модели в условиях недостатка информации, модифицирована событийная модель, расширен функционал формирования отчетов, реализована мультидоменная авторизация, добавились новые сервисные функции, расширен перечень и детализация журналируемых событий системы.

«В этой версии мы сосредоточились на множестве небольших, но функционально важных для наших клиентов доработках, а также доработках, повышающих удобство сопровождения системы», - отметил заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS Дмитрий Князев.

Переход на версию системы «FRAUD-Анализ» v. 4.1 осуществляется с версии v. 4.0 в рамках договора сопровождения.