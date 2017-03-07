Eset предлагает скидку до 50% при переходе на Eset NOD32

Антивирусная компания Eset предложила специальные условия для компаний, которые переходят на Eset NOD32 с аналогичных продуктов других производителей. В рамках акции скидка на лицензию составит до 50% от цены в прайс-листе. Предложение актуально для всех корпоративных решений Eset NOD32, сообщили CNews в Eset.

Акция продлится с 1 марта до 31 мая 2017 г. включительно. Предложение действует в России, Грузии и странах СНГ (кроме Украины). Скидка предоставляется один раз и распространяется на то же количество лицензий, которое указано в договоре с другим производителем (от 5 до 199 узлов), пояснили в компании.

Клиент может перейти на Eset NOD32 до окончания лицензии другого производителя. В этом случае он получит не только скидку на миграцию, но и несколько месяцев бесплатного пользования в подарок.