DataArt выпустил новую версию IoT-платформы DeviceHive

DataArt объявила о выпуске новой версии DeviceHive, IoT-платформы с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, IoT-практика DataArt модернизировала архитектуру DeviceHive — платформа стала более безопасной, надежной и простой в использовании. API в основном остался неизменным, поэтому переход на новую версию не отразится на решениях, которые были разработаны для DeviceHive ранее.

Новая версия DeviceHive создана на основе микроcервисов: некоторые ключевые элементы функционала, например, поддержка баз данных и обмен служебными сообщениями, были выделены в самостоятельные модули. Это значительно упрощает поддержку любой базы данных или шины сообщений и позволяет переключаться между ними, не внося изменений в остальной код. Таким образом можно быстро и без усилий вводить новые функциональные элементы, а конечный пользователь может настраивать платформу и расширять ее функционал в зависимости от потребностей.

Реализована линейная масштабируемость системы. Для развертывания DeviceHive применяются Docker-контейнеры, поэтому пользователи могут расширить любой компонент, не меняя код приложения, а просто добавив инстансы. Использование Docker также позволяет за считанные минуты развернуть систему на основе DeviceHive в облаке или на базе инфраструктуры пользователя. Новая архитектура улучшила способность платформы отслеживать проблемы, ускорила процесс обслуживания и повысила эластичность системы, что позволяет DeviceHive оставаться эффективным при больших нагрузках.

«Мы создали DeviceHive, чтобы превратить разработку в области интернета вещей в удовольствие, — сказал Игорь Илюнин, лидер IoT-практики DataArt. — Переход на современную архитектуру основан на тех же принципах: мы стремились обеспечить пользователям гибкость при развертывании и масштабируемость системы вне зависимости от количества нужных бизнесу расширений».

DeviceHive — это IoT-платформа с открытым исходным кодом. Подключенное к ней устройство становится частью интернета вещей, при этом DeviceHive обеспечивает возможность соединения, управление, безопасность и диагностику IoT-решений. Доступная для личного и профессионального использования платформа способствует быстрому развитию в целом ряде областей, включая обеспечение безопасности, возобновляемую энергетику, управление дистанционными датчиками, телеметрию и автоматизацию. Она может применяться в самых разных отраслях: от создания умных домов до наблюдения за судовыми маршрутами и международной логистики.