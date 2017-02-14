Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о том, что сервис Solar JSOC прошел ежегодный QSA-аудит на соответствие требованиям PCI DSS. Полученный сертификат соответствия подтверждает полное выполнение требований стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.1. в части хранения, обработки и передачи данных платежных карт, сообщили CNews в Solar Security.

В целом Solar JSOC — это набор интегрированных между собой сервисов мониторинга и реагирования на возникающие инциденты и контроля уровня защищенности от внутренних и внешних угроз для запуска функций SOC в компаниях и поддержки принятия решений в управлении информационной безопасностью.

Организации, которые хранят, обрабатывают или передают платежные данные владельцев банковских карт, должны иметь сертификат соответствия стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Solar JSOC обеспечивает мониторинг и реагирование на кибератаки в крупнейших российских финансовых структурах. Таким образом, ежегодная сертификация — это подтверждение того, что клиенты могут переложить на Solar JSOC часть требований в рамках собственного аудита соответствия PCI DSS, подчеркнули в компании.

Ежегодный аудит Solar JSOC провели эксперты компании Compliance Control Ltd — специализированной организации, оказывающей услуги в области приведения в соответствие и сертификации по стандарту PCI DSS.