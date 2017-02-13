Клиенты «Альфа-Банка» могут подтверждать получение кредита при помощи SMS

С февраля 2017 г. клиенты «Альфа-Банка» могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине, просто введя код из SMS — без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке».

Весь процесс от заказа товара до получения кредита занимает всего несколько минут и происходит полностью онлайн. Клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты — в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение — окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.

После того как заявка одобрена, все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран в понятном виде, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает, просто введя код из SMS. После чего клиенту остается только дождаться доставки выбранного товара. Сроки получения товара клиентом сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов, указали в банке.

По сути, договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера. Это удобно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально, подчеркнули в «Альфа-Банке».

Первый партнер, с которым банк запустил возможность получения SMS-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung online-samsung.ru. В настоящее время банк подключает к сервису SMS-кредитования и другие интернет-магазины, использующие платформу онлайн-кредитования «Альфа-Банка» «Купи Легко».

«Мы видим высокий спрос на потребительское кредитование со стороны наших клиентов — как физических лиц, так и интернет-магазинов. При этом и те, и другие заинтересованы в том, чтобы получить сервис “здесь и сейчас”, без долгих ожиданий и процедур. Именно поэтому мы упростили и ускорили получение кредита, предложив клиентам “подписать” договор онлайн, при помощи SMS», — заявил директор по развитию массового сегмента «Альфа-Банка» Дмитрий Жиздюк.