«Цифровые радиотехнические системы» представили инновационную систему наблюдения за воздушным движением

НПП «Цифровые радиотехнические системы» — эксперт в области технологий мультилатерации, автоматического зависимого наблюдения и радиолокации для управления воздушным движением — представило новейшую интегрированную многопозиционную систему наблюдения за воздушным движением МПСН «Альманах».

Как рассказали CNews в ЦРТС, инженеры предприятия в рамках NAIS-2017 продемонстрировали сам макет системы, а также показали особенности мониторинга воздушной обстановки на примере Санкт-Петербургской воздушной зоны, где проводились испытания «Альманаха».

«В декабре 2016 года мы одними из первых получили сертификат Росавиации на многопозиционную систему наблюдения “Альманах”, которую мы назвали интегрированной, потому что ее оборудование вбирает в себя функции широкозонной системы для наблюдения за трассовой, аэродромной зоной и зоной подхода и функции системы контроля выдерживания высоты (HMU), а также наблюдения для A-SMGCS 2-4 уровней», — рассказал генеральный директор ЦРТС Андрей Лантьев.

Он также подчеркнул, что «Альманах» имеет конфигурации для работы как в пассивном, так и в активном вариантах. В активном режиме система функционально аналогична вторичному радиолокатору режима S, но с возможностью более высокого темпа обновления данных и отсутствием необходимости выделять коды запросчика.

«Благодаря режиму S мы можем получать с борта и передавать в средства автоматизации информацию о навигационных параметрах (скорости, параметры маневрирования), расширенную идентификацию, намерения (установленное давление, выбранную высоту, точки маршрута), метеоданные (для автоматизации бортового метеонаблюдения)», — пояснил Лантьев.

Особенность интегрированной МПСН «Альманах» заключается и в том, что данная российская система соответствует актуальным международным стандартам Eurocae ED-117, Eurocae ED-129A и ED-142. Более того, по утверждению гендиректора ЦРТС, система показала «беспрецедентные точностные характеристики, в несколько раз превосходящие требования данных стандартов».

«В частности, в трассовой зоне МПСН определяет место нахождения воздушного судна с точностью до 50 метров, что в семь раз точнее предъявляемых стандартом ED-117 требований. Все наше оборудование соответствует самым последним международным стандартам, предъявляемым к соответствующим видам оборудования. Мы отслеживаем все нововведения, участвуя в работе RTCA и Еврокае», — заключил Андрей Лантьев.