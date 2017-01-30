«Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba

Компании SAP и «Уралхим» объявили о старте проекта SAP Ariba для трансформации закупочной деятельности холдинга. «Уралхим» планирует вложить в программу около p100 млн. Благодаря использованию новой системы в течение пяти лет компания рассчитывает не только окупить вложенные средства, но и сократить издержки, связанные с закупочной деятельностью, сообщили CNews в SAP.

По информации компании, основная задача проекта — снижение затрат и оптимизация на всех предприятиях холдинга за счет автоматизации процессов закупки и взаимоотношений с поставщиками, улучшения нормативного соответствия и контроля при одновременном уменьшении затрат и рисков.

«Мы последовательно реализуем стратегию автоматизации бизнес-процессов холдинга и сейчас приступили к трансформации системы управления закупками. После анализа рынка решений по автоматизации мы остановили свой выбор на облачном решении SAP Ariba. Эта система оптимальна для решения наших задач и развития закупочного функционала компании», — заявил Дмитрий Бояркин, директор по закупкам «Уралхим».

«В бизнес-сети SAP Ariba “Уралхим” сможет самостоятельно выбирать поставщиков и автоматически организовывать закупки. Это станет возможным благодаря объединению деятельности бизнес-подразделений с отраслевыми решениями локально, в “облаке” и на мобильных устройствах. Актуальная информация о затратах и тщательное соблюдение нормативных требований помогут оптимизировать операционную деятельность компании», — отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

В сентябре 2016 г. компании «Уралхим» и SAP заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных технологий.

Ariba — специализированная облачная сеть, объединяющая заказчиков и поставщиков всего мира. В настоящее время в сообщество Ariba входит уже более 2 млн компаний, и каждые две минуты к сети присоединяется новый участник. С его помощью компании получают доступ к глобальной базе поставщиков и современным инструментам оптимизации закупок. Работа с Ariba позволяет быстро выбирать надежных поставщиков, оптимизировать их количество и автоматизировать процессы закупки. Таким образом, компании снижают трудозатраты и получают налаженную систему поставок, пояснили в SAP.