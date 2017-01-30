Powercom пополнила семейство линейно-интерактивных ИБП Infinity

Powercom объявила о пополнении серии линейно-интерактивных ИБП Infinity двумя старшими моделями INF-1100 и INF-1500 мощностью 1100ВА и 1500ВА, соответственно. Как рассказали CNews в компании, линейно-интерактивные устройства обеспечивают чистую синусоиду электрического сигнала на выходе, совмещая в себе одновременно функционал инвертора, стабилизатора напряжения и ИБП, при этом для обеспечения подачи бесперебойного питания необходимо подключение внешних батарей или батарейных комплексов, что позволяет гибко подходить ко времени обеспечения автономии и добиться внушительных его показателей (до 7 или 12 часов в зависимости от количества батарей и защищаемой нагрузки).

Модели INF-1100 и INF-1500 работают с напряжением шины 24 В, что подразумевает использование минимум двух последовательно соединенных внешних батарей номинальным напряжением 12 В каждая или комплекта из нескольких параллельных линеек, включающих по две последовательно соединенные батареи. Рекомендуемая ёмкость подключаемых батарей составляет 100-200 Ач. Максимальный ток заряда в старших моделях увеличен до 15 А, что немаловажно для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей повышенной емкости.

Сфера применения INF-1100 и INF-1500 включает в себя широкий спектр техники и инженерного оборудования, требующего напряжения питания синусоидальной формы и длительного времени автономии. Кроме этого, ИБП Infinity подойдет для защиты электрооборудования и инженерных систем частного дома или коттеджа, включая газовые или твердотопливные котлы отопления, насосы, системы освещения и т.п.

ИБП INF-1100 и INF-1500 работают бесшумно, менее чувствительны к температурному режиму и уровню загрязнения, что снимает какие-то специальные требования по установке. LCD-панель с богатым набором индикаторов и USB-порт для подключения внешних устройств упрощают ручной контроль. К разряду дополнительных преимуществ можно отнести наличие индикатора Battery Polarity Fault, позволяющего соблюсти правильную полярность при подключении и избежать даже случайных ошибок.

Новинки протестированы и успешно прошли сертификацию. В России устройства будут доступны в феврале 2017 г.