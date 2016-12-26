«Почта Банк» с помощью Bell Integrator наладил электронный обмен документами с ПФР

Компания Bell Integrator, международная компания, специализирующаяся на консалтинге, технологических услугах и аутсорсинге, разработала и внедрила решение, обеспечивающее взаимодействие «Почта Банка» с региональными отделениями Пенсионного фонда России в части электронного обмена документами по выплате пенсий на сберегательные счета клиентов банка. Об этом CNews сообщили в Bell Integrator.

Благодаря системе, спроектированной и установленной специалистами ИТ-компании, зачисление пенсий на счета клиентов, необходимые проверки и прочие операции стали производиться на стороне банка в автоматизированном режиме. Как отмечается, решение Bell Integrator поддерживает одновременную работу с разветвленной сетью региональных и территориальных отделений ПФР и обладает высокой производительностью. При этом система имеет единую архитектуру, что упрощает управление и повышает ее эффективность.

«Благодаря усилиям нашей команды и компании-интегратора работа сотрудников банка была значительно оптимизирована. Вся информация о клиенте отображается в системе, необходимые сведения поступают напрямую из Пенсионного фонда, а ключевые операции производятся на стороне банка. Это позволяет значительно экономить время и гарантировать высокое качество услуг нашим клиентам», — заявил Сергей Чиков, руководитель службы информационных технологий «Почта Банка».

«Мы рады, что удалось быстро помочь клиенту решить актуальные бизнес-задачи», — отметил коммерческий директор Bell Integrator Александр Молодцов.