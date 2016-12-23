Генеральным директором Merlion назначен Дмитрий Виноградов

Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, объявила о назначении Дмитрия Виноградова на должность генерального директора. Как сообщили CNews в Merlion, на этом посту он сменил Сергея Расколова, который остается в компании, где проработал свыше 13 лет, в том числе на посту генерального директора — на протяжении последних четырех лет (с марта 2013 г.).

Как отмечается, Дмитрий Виноградов работает в Merlion с 2002 г. За это время он развивал различные направления бизнеса и непосредственно перед своим нынешним назначением на пост генерального директора три года возглавлял крупнейшее по обороту подразделение компании Merlion — дивизион широкопрофильной дистрибуции.

Дмитрий Виноградов закончил Московский институт инженеров транспорта. Свою карьеру в ИТ-отрасли топ-менеджер начал более 16 лет назад. До прихода в Merlion работал в компании JIB Group. На посту генерального директора Merlion он продолжит развивать все ключевые направления компании: дистрибуцию, сервис, розницу и производство.

«Merlion находится сегодня в очень хорошей “форме”, — заявил Алексей Абрамов, председатель Совета директоров компании Merlion. — Такое наследие является огромной заслугой и результатом большого труда топ-менеджеров и прежнего руководителя Merlion Сергея Расколова. Все стоящие перед Сергеем задачи по оптимизации внутренней структуры и развитию всех направлений дистрибуции в рамках единой компании были им успешно выполнены. Он провел компанию через кризис и сделал это не просто успешно, а с выдающимися результатами, которые команда во главе с молодым, но опытным новым руководителем намерена закрепить и приумножить».